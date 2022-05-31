بعد جدل طويل.. فوز آلان عون وهادي أبو الحسن بمركزي أمين السر بمجلس النواب

بعد جدلٍ طويل ونقاش مستفيض حول آلية التصويت، انتخب مجلس النواب النائب آلان عون أمين سر في هيئة مكتب المجلس، في حين فاز النائب هادي أبو الحسن بالتزكية.

وجاءت نتيجة انتخاب أميني السر وفق التالي:

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آلان عون: 65 صوتاً

زياد حواط: 38 صوتاً

ميشال دويهي: 4 أصوات

ورقة بيضاء 9

ورقة ملغاة: 10

يُشار إلى أن النائبين فراس حمدان وميشال الدويهي أعلنا انسحابهما من معركة انتخاب أميني سر هيئة مجلس النواب بسبب مخالفة الدستور ورفضاً للأعراف الطائفية.

مع هذا، فقد تم اختيار 3 مفوضين وهم: عبد الكريم كبارة - آغوب بقرادونيان - ميشال موسى.

وفي ختام الجلسة، أعلن الرئيس نبيه بري تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة انتخاب اللجان النيابية.