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لبنان
تقبّل التهاني في مجلس النواب "عالعتمة"! (صورة)
Lebanon 24
31-05-2022
|
07:39
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تقبّل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائبه الياس بوصعب، وهيئة مكتب المجلس التهاني "عالعتمة" في مجلس النواب. فقد انقطع التيّار الكهربائي عدّة مرّات أثناء تقبلهم التهاني.
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