تقبّل التهاني في مجلس النواب "عالعتمة"! (صورة)

تقبّل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائبه الياس بوصعب، وهيئة مكتب المجلس التهاني "عالعتمة" في مجلس النواب. فقد انقطع التيّار الكهربائي عدّة مرّات أثناء تقبلهم التهاني.

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