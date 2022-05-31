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لبنان

تقبّل التهاني في مجلس النواب "عالعتمة"! (صورة)

Lebanon 24
31-05-2022 | 07:39
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تقبّل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائبه الياس بوصعب، وهيئة مكتب المجلس التهاني "عالعتمة" في مجلس النواب. فقد انقطع التيّار الكهربائي عدّة مرّات أثناء تقبلهم التهاني.
 
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