ماذا قال باسيل حول انتخاب برّي لرئاسة مجلس النواب؟

قال رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل "موقفنا معروف بالنسبة لانتخابات رئاسة المجلس النيابي، وهو أنّنا وضعنا ورقة بيضاء، أمّا في ما خصّ نيابة رئاسة المجلس فهذه المعركة مؤجلة منذ 4 سنوات، وهكذا حصل اليوم ديمقراطيًّا وهذا يُحمّلنا مسؤولية كبيرة".

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وأضاف باسيل بعد إنتهاء جلسة مجلس النواب: "صحيح أن مرشحينا لنيابة الرئاسة وعضوية هيئة المكتب نجحا، ولكن هذا لا يعني أنّ الأكثرية معنا، والأيام ستبرهن أنّ الأكثرية مفهوم متحرّك ويجب تخفيف الصفقات والتسويات".

وتابع: "نحن من الدّاعين للدولة المدنيّة ولكنّ إلغاء النظام الطائفي لا يجب أن يتمّ بعشوائية بل بنظام".