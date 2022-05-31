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لبنان

ماذا بحث بري وعون في قصر بعبدا؟

Lebanon 24
31-05-2022 | 08:35
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استقبل رئيس الجمهوريّة ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
 
 
وبعد اللقاء، غادر بري من دون الادلاء بأي تصريح. وردا على سؤال عما اذا بحث مع الرئيس عون في موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة، اكتفى بالقول "من دون شك".
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