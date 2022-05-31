جميل السيّد: بماذا إختلف المجلس الجديد عن المجلس السابق؟!

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

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"إنتخابات المجلس أنتجَتْ رئيساً ونائب رئيس وأمينيْ سرّ وثلاثة مفوّضين كان معظمهم في المواقع نفسها بالمجلس السابق،وطالما نتيجة الإنتخاب هي نفسها،فبماذا إختلف المجلس الجديد عن المجلس السابق؟!شيءٌ أساسي،كانت القرارت تُطبَخ بالسرّ وتمرّ بالبصم،اليوم،لم تعُد الأمور بهذه السهولة.."