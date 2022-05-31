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لبنان

جميل السيّد: بماذا إختلف المجلس الجديد عن المجلس السابق؟!

Lebanon 24
31-05-2022 | 09:09
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"إنتخابات المجلس أنتجَتْ رئيساً ونائب رئيس وأمينيْ سرّ وثلاثة مفوّضين كان معظمهم في المواقع نفسها بالمجلس السابق،
وطالما نتيجة الإنتخاب هي نفسها،
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فبماذا إختلف المجلس الجديد عن المجلس السابق؟!
شيءٌ أساسي،
كانت القرارت تُطبَخ بالسرّ وتمرّ بالبصم،
اليوم،
لم تعُد الأمور بهذه السهولة.."
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