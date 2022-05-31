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لبنان

بولا ومحاولة تزعم "نواب التغيير"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-05-2022 | 09:17
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كانت لافتة في الجلسة النيابية  محاولة النائبة بولا يعقوبيان تقديم نفسها وكأنها رئيسة كتلة نواب التغيير، بحيث كانت تتحدث باسمهم خارج المجلس وداخله، كما انها رشحت النائب فراس حمدان لمنصب امين السر  قائلة "انا رشحت فراس حمدان" .
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الاخير التزم الصمت ليعود وينسحب معترضا على المنحى والتوزيع الطائفي، عندها توجه النائب  وائل  بو فاعور الى يعقوبيان وسألها ممازحا "بولا موافقة انت على الانسحاب؟". 
يعقوبيان جلست في القاعة الى جانب نواب التغيير ودخلت برفقتهم الى القاعة العامة وفي ادائها قدمت نفسها وكأنها تترأس هذه الكتلة  .

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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