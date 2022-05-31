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لبنان

عون: أتمنى ان يتمكن مجلس النواب الجديد المساهمة في انقاذ لبنان

Lebanon 24
31-05-2022 | 09:44
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بو صعب، وأعضاء هيئة مكتب المجلس.
 
 
وتمنى عون أنّ "يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في انقاذ لبنان".
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