فريد الخازن: لا اكثرية ولا اقلية في لبنان

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اعلن النائب فريد هيكل الخازن ان لا اكثرية ولا اقلية في لبنان انما ذلك يختلف بحسب الظرف والشخص.الخازن وفي تصريح صحافي بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس المجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، تمنّى التوفيق للجميع لافتاً الى انه لم ينتخب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي بل صوّت للوزير الياس بوصعب نائباً لرئيس المجلس.وأكد الخازن ان الاصطفافات لا تكون أبيضاً واسوداً وفي الاساس لا يجب أن يكون المجلس على هذه الشاكلة لافتاً الى ان هناك استحقاقات مقبلة ومسائل عدة تتطلب البحث لأن وضع البلد لا يحتمل الغرق في أكثرية وأقلية.