Advertisement

لبنان

من الذي بكى في مجلس النواب اليوم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-05-2022 | 09:52
A-
A+
Doc-P-957819-637896130340585405.jpg
Doc-P-957819-637896130340585405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


يعتبر استحقاق انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائب له من اول الاستحقاقات الدستورية التي يخضع لها المجلس النيابي بشكل عام وأعضاؤه الجدد من التغييريين بشكل خاص، اذ انهم يمارسون حقهم وواجبهم الدستوري للمرة الأولى.
Advertisement

وفي تناقض تام مع شعاراتهم لاسيما شعار "كلن يعني كلن"، قام النواب التغييريون بصب أصواتهم خلال عملية انتخاب نائب لرئيس المجلس النيابي (الدورة الثانية) لصالح النائب غسان سكاف الذي يعتبر مقربا من جهات سياسية تقليدية.

وبذلك، يكون النواب الجدد قد اتخذوا تموضعا ولو غير ثابت إلى جانب فئة من القوى السياسية التقليدية على الرغم من أن وصولهم إلى البرلمان مرّ عبر الهجوم على مختلف التيارات والأحزاب السياسية من دون استثناء، وبالتالي يمكن القول إن شعار "كلن يعني كلن" أصبح جالسا في زاوية المجلس باحثا وباكيا عمن يتبناه من جديد.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:03 | 2022-05-31
17:38 | 2022-05-31
16:58 | 2022-05-31
16:57 | 2022-05-31
16:51 | 2022-05-31
16:47 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website