بعد محاولة تهريب "الكبتاغون" الى الكويت... اتصال بين مولوي ونظيره الكويتي

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تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في اتصال هاتفي مع نظيره معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الاحمد الجابر الصباح، قضية محاولة تهريب حبوب الكبتاغون الأخيرة الى دولة الكويت، حيث أكد مولوي أن التحقيقات جارية للوصول الى كل تفاصيل العملية بعد ضبط كمية المخدرات وتوقيف عدد من المتورطين، لافتاً الى اهمية التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللبنانية وقطاع الأمن الجنائي الادارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الكويتية.وأعرب مولوي عن حرصه على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، مجدداً التأكيد ان الأجهزة الامنية اللبنانية تقوم بجهود جبارة لمنع تصدير الاذى الى أشقائنا.من جهته، شكر الشيخ الصباح الوزير مولوي على المجهود الأمني الذي تقوم به وزارة الداخلية اللبنانية والاجهزة الامنية حفاظاً على أمن المجتمعات العربية كافة.