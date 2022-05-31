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لبنان

البزري: التزمنا بالورقة البيضاء

Lebanon 24
31-05-2022 | 10:22
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كتب النائب عبد الرحمن البزري عبر حسابه على "تويتر":
 
"الى اهلنا في صيدا، كما وعدناكم وفينا، التزمنا بالورقة البيضاء، ولم ننحاز إلى أي اصطفاف داخل المجلس النيابي سوى مصلحة الشعب اللبناني وقناعة أهالي المدينة الذين أعطونا ثقتهم الغالية. 
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نعاهدكم أن نتواصل معكم في كل إستحقاق".
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