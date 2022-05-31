البزري: التزمنا بالورقة البيضاء

كتب النائب عبد الرحمن البزري عبر حسابه على "تويتر":

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"الى اهلنا في صيدا، كما وعدناكم وفينا، التزمنا بالورقة البيضاء، ولم ننحاز إلى أي اصطفاف داخل المجلس النيابي سوى مصلحة الشعب اللبناني وقناعة أهالي المدينة الذين أعطونا ثقتهم الغالية.نعاهدكم أن نتواصل معكم في كل إستحقاق".