خضر: لإزالة الصور والإعلانات المتعلقة بالانتخابات النيابية

وجه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميما إلى كافة البلديات ورؤساء البلديات في محافظة بعلبك الهرمل لإزالة كافة صور المرشحين واللوائح واليافطات والاعلانات المتعلقة بالانتخابات النيابية، التي ما زالت منتشرة في الساحات والأماكن العامة وعلى الطرقات الرئيسية والدولية في محافظة بعلبك الهرمل.

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