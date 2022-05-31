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لبنان

خضر: لإزالة الصور والإعلانات المتعلقة بالانتخابات النيابية

Lebanon 24
31-05-2022 | 10:50
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وجه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميما إلى كافة البلديات ورؤساء البلديات في محافظة بعلبك الهرمل لإزالة كافة صور المرشحين واللوائح واليافطات والاعلانات المتعلقة بالانتخابات النيابية، التي ما زالت منتشرة في الساحات والأماكن العامة وعلى الطرقات الرئيسية والدولية في محافظة بعلبك الهرمل.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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