تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم كم بلغ سعر "الكيلوواط"

أصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة المولدات الجديدة عن شهر أيار، وقد جاء على النحو التالي:

- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

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1- لاشتراك 5 أمبير: رسم الكيلو: 12568 ليرة لبنانية + 100 ألف ليرة مقطوعية شهرية

2- لإشتراك 10 أمبير: رسم الكيلو 12568 ليرة لبنانية + 220 ألف ليرة لبنانية مقطوعية شهرية

- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

1- لإشتراك 5 أمبير: رسم الكيلو 13825 ليرة + 100 ألف ليرة لبنانية مقطوعة شهرية