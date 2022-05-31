تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم كم بلغ سعر "الكيلوواط"

أصدرت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة المولدات الجديدة عن شهر أيار، وقد جاء على النحو التالي:
- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
1- لاشتراك 5 أمبير: رسم الكيلو: 12568 ليرة لبنانية + 100 ألف ليرة مقطوعية شهرية
2- لإشتراك 10 أمبير: رسم الكيلو 12568 ليرة لبنانية + 220 ألف ليرة لبنانية مقطوعية شهرية
- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
1- لإشتراك 5 أمبير: رسم الكيلو 13825 ليرة + 100 ألف ليرة لبنانية مقطوعة شهرية
2- لإشتراك 10 أمبير: رسم الكيلو 13825 ليرة لبنانية + 220 ألف ليرة لبنانية مقطوعية شهرية