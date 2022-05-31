بعد انتخابه رئيساً لمجلس النواب.. بري يتلقى برقية تهنئة من الكاظمي

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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، هنأه فيها بانتخابه رئيساً للمجلس لولاية جديدة، وجاء فيها: "نقدم لكم أكمل التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيسا لمجلس النواب اللبناني ونيلكم ثقة اعضائه، متمنين لكم وافر النجاح وأتم التوفيق في مهامكم وان يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وللبنان الشقيق والإستقرار وتحقيق طموحات شعبه العزيز في الرفاه والازدهار".