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لبنان

شيخ العقل اتصل بالراعي مطمئناً على صحته

Lebanon 24
31-05-2022 | 11:59
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أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مطمئنا الى صحته وتعافيه بعد العملية الجراحية التي اجريت له.
 
من ناحية ثانية، استقبل أبي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، وفدا من رابطة العمل الاجتماعي ضم: السيدة ماوية الزهيري والسيد ايهاب ذبيان، وجرى البحث بعدد من المواضيع المتصلة بعمل وأنشطة الرابطة ومساعداتها للطلاب الجامعيين.
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كما استقبل الرئيس المنتخب للجمعية الدرزية الاميركية ADS سامر رضوان يرافقه جهاد سلمان، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق، وتناول البحث مهام الجمعية وتطوير دورها المطلوب والعلاقة مع المجلس المذهبي.
 
واستقبل كذلك الاستاذ سامر حسن البعيني.
 
اجتماعات عمل 
وعقد شيخ العقل اجتماع عمل للجهاز الإداري في المجلس المذهبي ضم السادة: المدير العام مازن فياض، مدير الاوقاف نزيه زيعور، مدير المديرية الادارية المشتركة بسام بحمد، ورؤساء المصالح الدينية والتربوية والثقافية الشيخ فاضل سليم، المالية حسين سعد والشؤون العقارية غياث الاعور. وجرت مناقشة الاعمال المتصلة بعمل المجلس اداريا.
 
كما عقد اجتماعا مماثلا مع مدير مشيخة العقل الاستاذ ريان حسن ورئيس الدائرة المالية في جهاز المشيخة دعد النجار، ولقاء ايضا مع عضو مجلس الادارة في المجلس المذهبي امين الصندوق الاستاذ ناجي صعب للغاية عينها.
 
وكان أبي المنى استقبل في دارته في شانيه، المغترب في كندا أمير ابي فراج برفقة والده مروان سليم ابي فراج.
 
كما استقبل رئيس بلدية شانيه حسين ابي المنى ومجموعة من فاعليات البلدة وشبابها، للبحث بمعالجة موضوع تأمين المياه على ابواب فصل الصيف. وتلقى عدة مراجعات.
 
زيارات وتعاز 
وكان أبي المنى زار منزل الشيخ انور العياص في بقعاتا للمشاركة في سهرة دينية، بحضور عدد من مشايخ الشوف.
 
وعصر اليوم، زار بلدتي شويت لتقديم التعازي بعضو المجلس البلدي المرحوم المناضل ربيع بديع ابو سعيد، ورأس المتن للتعازي بالمرحوم الشيخ ابو وسيم عارف حسان صالحة، ورافقه قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد ابي فرج ووفد من المشايخ.
 
وكان شيخ العقل قدم التعازي سابقا في بلدتي معاصر الشوف بالمرحوم الشيخ ابو حمزة غسان تمراز، وعينبال بالمرحوم ابو عماد فؤاد عبد الباقي.

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