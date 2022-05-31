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لبنان

في الطيبة والخيام.. مجهولون يسرقون كابلات كهربائية

Lebanon 24
31-05-2022 | 12:38
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أقدم مجهولون ليل أمس على سرقة كابلات الكهرباء النحاسية الخاصة بمحول التغذية الكهربائية في بلدتي الطيبة والخيام - تلة حمامص.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد تقدمت مؤسسة كهرباء لبنان بشكوى لدى مخفري عديسة والخيام وقدرت قيمة الاسلاك المسروقة بحوالى الـ1500 دولار أميركي.
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