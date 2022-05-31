مأساة تهزّ بلدة مزبود.. العثور على شاب جثة هامدة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه تم العثور على جثة الشاب "ع.أ.ع." في بلدته مزبود.



Advertisement وعلى الفور، حضرت القوى والأجهزة الأمنية، وباشرت التحقيقات بالحادثة، في انتظار حضور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي.