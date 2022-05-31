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لبنان

مأساة تهزّ بلدة مزبود.. العثور على شاب جثة هامدة

Lebanon 24
31-05-2022 | 12:55
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنه تم العثور على جثة الشاب "ع.أ.ع." في بلدته مزبود.
 
وعلى الفور، حضرت القوى والأجهزة الأمنية، وباشرت التحقيقات بالحادثة، في انتظار حضور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي.
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لبنان

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