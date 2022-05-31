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لبنان

قوى الامن أزالت مخالفة على رصيف المشاة في صور

Lebanon 24
31-05-2022 | 13:19
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أزالت دورية لقوى الامن الداخلي في صور مخالفة على رصيف المشاة البحري مقابل الكورنيش الجنوبي للمدينة، حيث أقدم أحد المواطنين على وضع قاطع وسلاسل وأعمدة حديدية وزرعها وسط الرصيف مما منع المارة من العبور، في اعتداء على املاك الدولة.
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وقد حضرت دورية من فصيلة صور بعد توجيهات من آمر سرية صور في قوى الامن الداخلي العقيد جورج عيد وأزالت المخالفة وحررت محضر بحق المخالف.
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