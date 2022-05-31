ميقاتي عرض مع السفير المصري العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير مصر ياسر علوي، عصر اليوم في دارته، وتم البحث في الاوضاع اللبنانية والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.

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