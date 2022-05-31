رئيس الجمهورية قلد قنصل لبنان الفخري في هاليفكس وسام الاستحقاق اللبناني

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حضرت الاحتفال شخصيات سياسية كندية وممثلون للجمعيات الدينية والاجتماعية والحزبية في الجالية، إضافة إلى مغتربين لبنانيين.



زيادة منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بسفير لبنان في كندا فادي زياده وسام الاستحقاق اللبناني لقنصل لبنان الفخري في مدينة هاليفكس الكندية وديع موريس فارس، نظرا لخدماته الكبيرة للجالية اللبنانية في هاليفكس والمقاطعات الأطلسية لكندا على مدى سبع وعشرين سنة.حضرت الاحتفال شخصيات سياسية كندية وممثلون للجمعيات الدينية والاجتماعية والحزبية في الجالية، إضافة إلى مغتربين لبنانيين.





ولفت إلى أن "هذا الوسام الذي حمله القنصل فارس على صدره وفي عينيه هو شرف واعتزاز يجدد إيمانه بأرضه وولائه للبنان".



فارس وألقى زيادة كلمة أشاد فيها بـ"مسيرة القنصل فارس منذ عام 1995"، لافتا إلى أنها تحمل أبعادا ثلاثة: بعد روحيا توج بمنحه وسام القديس مارون، وآخر عملي استحق عليه وسام لOrder of Canada وبعد وطني توج باستحقاقه عن جدارة الوسام الأعلى - وسام الاستحقاق اللبناني"".ولفت إلى أن "هذا الوسام الذي حمله القنصل فارس على صدره وفي عينيه هو شرف واعتزاز يجدد إيمانه بأرضه وولائه للبنان".