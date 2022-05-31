Advertisement

لبنان

إطلاق نار في طرابلس.. هذا ما حصل

Lebanon 24
31-05-2022 | 14:27
A-
A+
Doc-P-957890-637896293358510005.jpg
Doc-P-957890-637896293358510005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم المدعو "ع.ب." على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المدعو "ع.ر.ع" عند إشارة الروكسي - التل في طرابلس، ما أدى إلى إصابة الأخير بقدمه. 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى الإسلامي للعلاج. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بعد الانتخابات.. تعرّض سيارة فنانة لبنانية شهيرة لإطلاق نار (صور)
lebanon 24
01/06/2022 02:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في حارة صيدا.. ما السبب؟
lebanon 24
01/06/2022 02:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي يفوز على بيروت بنتيجة 71-69 ويتقدم ١-٠ في السلسلة النهائية من إكس إكس ال اينيرجي بطولة لبنان بكرة السلة
lebanon 24
01/06/2022 02:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عندما رأيت أن الفائدة وصلت إلى 16% قبل الأزمة سحبت أموالي من لبنان وبعد 17 تشرين حولت أموالاً إلى لبنان
lebanon 24
01/06/2022 02:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24

إطلاق نار

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:03 | 2022-05-31
17:38 | 2022-05-31
16:58 | 2022-05-31
16:57 | 2022-05-31
16:51 | 2022-05-31
16:47 | 2022-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website