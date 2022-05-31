إطلاق نار في طرابلس.. هذا ما حصل

أقدم المدعو "ع.ب." على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المدعو "ع.ر.ع" عند إشارة الروكسي - التل في طرابلس، ما أدى إلى إصابة الأخير بقدمه.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى الإسلامي للعلاج.