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لبنان

ولعت بين رياشي وجمهور "القوات اللبنانية"... سباب وكلمات نابية ​

Lebanon 24
31-05-2022 | 15:39
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي يعود للنائب ملحم رياشي يقوم خلاله بالتوجه الى جمهور حزب "القوات اللبنانية" على خلفية اتهامه بعدم التزام قرار الحزب في عملية انتخاب رئيس المجلس النيابي وعدم تصويته بورقة كتب عليها "الجمهورية القوية".
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واللافت في التسجيل ان رياشي قام باستخدام كلمات نابية بالاضافة الى بعض الكلمات التي يمكن وضعها في خانة التنمر على أصحاب الاحتياجات الخاصة.
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