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لبنان
خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة
Lebanon 24
31-05-2022
|
16:51
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أعلنت هيئة "أوجيرو" في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أن عطلاً طرأ في سنترال طرابلس - التل، بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدمات الهيئة في المنطقة المذكورة.
وأكدت الهيئة أن فرقها الفنية تعمل على متابعة إصلاح العطل مع فرق شركة "تاتش".
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