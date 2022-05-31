خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المنطقة

أعلنت هيئة "أوجيرو" في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" أن عطلاً طرأ في سنترال طرابلس - التل، بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدمات الهيئة في المنطقة المذكورة.

وأكدت الهيئة أن فرقها الفنية تعمل على متابعة إصلاح العطل مع فرق شركة "تاتش".