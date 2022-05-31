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لبنان

إطلاق نار كثيف في حارة صيدا.. ما السبب؟

Lebanon 24
31-05-2022 | 16:58
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جابت اعداد كبيرة من سكان صور والجوار من مناصري "حركة امل"، شوارع المدينة بمسيرات سيارة احتفاء باعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي للدورة السابعة، ورفعوا اعلام الحركة امل والأعلام اللبنانية، وصورا للامام السيد موسى الصدر وللرئيس بري، واطلقوا الشعارات المؤيدة.
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وتجمع عند الكورنيش البحري الجنوبي عدد من المواطنين على أنغام المنشد حسن علامة الثورية.
 
كذلك، شهدت منطقة حارة صيدا مسيرات سيارة احتفالاً بفوز بري، وقد تخللها إطلاق نار كثيف.
 

 
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