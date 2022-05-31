إطلاق نار كثيف في حارة صيدا.. ما السبب؟

Advertisement

جابت اعداد كبيرة من سكان صور والجوار من مناصري "حركة امل"، شوارع المدينة بمسيرات سيارة احتفاء باعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي للدورة السابعة، ورفعوا اعلام الحركة امل والأعلام اللبنانية، وصورا للامام السيد موسى الصدر وللرئيس بري، واطلقوا الشعارات المؤيدة.وتجمع عند الكورنيش البحري الجنوبي عدد من المواطنين على أنغام المنشد حسن علامة الثورية.