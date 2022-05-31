بعد هزيمة الأمس.. هذا ما كتبه وليد حنبلاط

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر: "بعد هزيمة الامس للاغلبية الجديدة في المجلس النيابي في انتخاب نائب رئيس نتيجة سوء التنسيق قد يكون من الافضل صياغة برنامج مشترك يتجاوز التناقضات الثانوية من اجل مواجهة جبهة ٨ آذار السورية الايرانية التي للتذكير ستنتقم لهزيمتها في الانتخابات بكل الوسائل ولن ترحم احد".

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