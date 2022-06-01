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لبنان

إطلاق نار قرب منزل أحد النواب.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
01-06-2022 | 00:09
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قام احد الأشخاص بإطلاق النار من سيارة رباعية الدفع سوداء  قرب منزل الدكتور عبد الرحمن البزري حيث ادى الى تضرر المباني المجاورة.
وتقوم الاجهزة الأمنية بملاحقة الفاعل .
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قام احد الأشخاص بإطلاق النار من سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، قرب منزل النائب عبد الرحمن البزري بصيدا، ما أدى الى  الى تضرر المباني المجاورة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 وتقوم الاجهزة الأمنية بملاحقة الفاعل.
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وفي أوّل تعليق له على الحادثة، كشف البزري في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" (93.3) أنّ سيارة رباعية الدفع سوداء اللون أطلقت النار في محيط منزله، مستبعداً أن تكون هذه الحادثة رسالة له.

ووضع البزري ما حصل في إطار "التسيّب والتفلّت الأمني"، كاشفاً أنّ "اسم مطلق النار معروف وبات في عهدة القوى الأمنية".
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