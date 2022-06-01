إطلاق نار قرب منزل أحد النواب.. هذا ما حصل!

قام احد الأشخاص بإطلاق النار من سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، قرب منزل النائب عبد الرحمن البزري بصيدا، ما أدى الى الى تضرر المباني المجاورة، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتقوم الاجهزة الأمنية بملاحقة الفاعل.

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وفي أوّل تعليق له على الحادثة، كشف البزري في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" (93.3) أنّ سيارة رباعية الدفع سوداء اللون أطلقت النار في محيط منزله، مستبعداً أن تكون هذه الحادثة رسالة له.



ووضع البزري ما حصل في إطار "التسيّب والتفلّت الأمني"، كاشفاً أنّ "اسم مطلق النار معروف وبات في عهدة القوى الأمنية".