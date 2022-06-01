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لبنان

حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2022 | 01:15
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بعيدا عن المواقف العلنية التي يعلنها، افادت مصادر مطلعة أن حزب الله  غير راض عن  قرار النائب جميل السيد عدم التصويت للرئيس نبيه بري،  بالرغم من انه يحترم خياره وتمايزه منذ ان أصبح نائبا عن بعلبك الهرمل.

 

ووفق المصادر فان حزب الله لا يريد ان يلتزم السيد بقراراته، لكنه يعتبر ان المعركة التي خيضت ضد بري كانت تستهدف الحزب اكثر من اي طرف اخر،  وكان يجب على السيد ان يتعامل مع الاستحقاق من هذا المنظار".

وكان السيد كتب على" تويتر" بعد انتهاء الجلسة النيابية: "الذين عمّموا زوراً اليوم على التويتر والواتساب بأننا صوّتنا في رئاسة المجلس خلافاً لما التزمنا به في مقابلة الأحد على محطة "الجديد" هم كاذبون، ولسنا من الذين يقولون ما لا يفعلون، وأولئك هم المنافقون".

 

وليلا قام بعض الافراد الذين يحملون اعلاما حزبية بالتظاهر أمام المبنى الذي يقيم فيه السيد في الرملة البيضاء وتحطيم واجهته، فكان ان كتب  السيد على تويتر قائلاً: "نبيه بري ضبّ زعرانك من قدام بيتنا هلق".

 

وأضاف في تغريدة ثانية: "واذا مفكر انك بتخوفنا شايفين كتير على شاكتلك وشاكلة زعرانك".

 

وبعد وقتٍ قصير، عاد السيد فحذف التغريدة الثانية.

 

 

 

 

 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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