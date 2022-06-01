رصاصة "ابتهاج بفوز بري" تصيب إبن صور برأسه (صورة)

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نجا ابن مدينة صور قاسم بحر الشهير بـ"ابو القوس" صاحب خيمة " ابو القوس" البحرية على شاطئ صور، من الموت بأعجوبة بعدما سقطت رصاصة " ابتهاج" طائشة على رأسه دون ان تخترقه، مما ادى الى اصابته بجرح نقل على اثره الى المستشفى بواسطة الصليب الاحمر حيث خضع للعلاج اللازم، وفق مندوبة "لبنان 24".يذكر انه ورغم البيان الذي اصدره رئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب بموجبه عدم اطلاق الرصاص ابتهاحاً بفوزه برئاسة مجلس النواب، الا ان خروقات عديدة سجلت في عدد من المناطق اللبنانية، ما ادى لاضرار مادية وبشرية.