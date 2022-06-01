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لبنان
اقبال كبير على مصارف طرابلس... ما السبب؟
Lebanon 24
01-06-2022
|
01:32
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تشهده معظم المصارف في منطقة طرابلس زحمة واقبال كثيف من المواطنين للاستفادة من تعميم مصرف لبنان القاضي بتسليم المواطنين رواتبهم او تحويل العملة اللبنانية الى الدولار حسب سعر منصة صيرفة، وفق مندوب "لبنان 24".
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