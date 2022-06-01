اجتماع قريب لـ "نواب الثورة والمستقلين": هذا ما سيجري

أجرت جهة معارضة مساء أمس إتصالات بعدد من "نواب الثورة والمستقلين" من أجل عقد إجتماع موسع قبل الجلسة النيابية المقررة الاسبوع المقبل لاستكمال تعيينات اللجان.

وفي المعلومات ان هذا الإجتماع سيكون بعيدا من الإعلام وسوف يبحث في الإخفاق الذي حصل في جلسة إنتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس النواب، بالإضافة الى وضع أطر للتنسيق الدائم في كل الملفات الوطنية والإقتصادية التي تبحث في مجلس النواب".

في المقابل قلل أحد "نواب الثورة" من اهمية النكسة التي اصيب بها "التغييريون" في جلسة الامس. وقال للمتصلين به" نحن في بداية الطريق، وباذن الله سنصوّب ما حصل ونتفق على خطة جديدة للمواجهة وللعمل، لكن أهمية الجلسة النيابية انها افرزت باكرا المواقف واسقطت الاقنعة".