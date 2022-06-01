"أحدهم" لم يصوّت لبري؟

قال مرجع نيابي إن أبرز ما تظّهر خلال الجلسة النيابية الاولى هو وجود كتلة نيابية جديدة تضم 7 نواب كان لها دور بارز في التصويت وسيكون لها فاعلية في استحقاقي تسمية رئيس الحكومة الجديد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

في المقابل تفيد "المعطيات الدقيقة" انه على الرغم من تفاهم "هذه الكتلة "التي تدور في فلك " تيار المستقبل" على التصويت للرئيس بري، الا ان احد النواب السبعة على اقل تقدير لم يلتزم بالتفاهم ولم يصوت لبري رغم علاقته الجيدة به والتزامه شبه الكامل بالتفاهم مع الرئيس سعد الحريري، وهذا الامر أحدث جدالا طويلا قبل الجلسة النيابية.