دعوة هامة من حبيب للمصارف التجارية.. هذا ما قاله!

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أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب في تصريح أن "سقف قرض مصرف الاسكان للطاقة الشمسية هو بين 75 مليون ليرة و 200 مليون مع فائدة 4.99 %"، و اثنى على "مبادرة مصرف لبنان والمهجر الذي بدأ بإعطاء قروض للطاقة الشمسية بقيمة 500 مليون ليرة"، متمنيا على "بقية المصارف ان تحذو حذو مصرف الاسكان ومصرف لبنان والمهجر لتغطية جميع طلبات اللبنانيين وفي المناطق كافة".وقال:" لا استطيع ان احل مكان الدولة، ومصرف الاسكان لا يستطيع بقروضه تغطية كل الاراضي اللبنانية، قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني ومجلس إدارة الصندوق العربي، وهو بارقة امل في هذه الايام المظلمة وهناك اتصالات لتوقيع اتفاقية عقد تفاهم مع صناديق اوروبية وعالمية خلال الاسابيع القليلة المقبلة"، لافتا الى ان "نظام القرض وضع من اجل شراء او ترميم سكن في مناطق الريف لذوي الدخل المتوسط والمحدود ، وانا سأطبق هذا النظام".وأشار الى ان "القروض السكنية ستتم الكترونيا عبر الموقع الالكتروني تسهيلا للمقترض، على ان يكون الحد الادنى للدخل العائلي 6 ملايين ليرة والحد الاقصى 20 مليون ليرة لبنانية، على الا تتعدى مساحة المنزل ال 120 مترا وان يكون في المناطق النائية والقرى"، وشدد على ان "قرض مصرف الاسكان يستهدف اللبنانيين على ان يكون سجلهم العدلي خاليا من اي نقطة سوداء ، قيمة القرض هي على مدى 30 سنة وبفائدة 4.99% على الا يملكوا اي منزل آخر في الاراضي اللبنانية اما قيمة قرض الترميم فهي 400 مليون ليرة وبفائدة 4.99%".ولفت الى ان "قرض مصرف الاسكان موجود للسكن وليس للصناعة او الزراعة ، وقد وقعنا مذكرة تفاهم مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة بهدف دعم لوجستي وتقني لقروض الطاقة الشمسية، فنحن مؤسسة خاصة يملكها القطاع الخاص بنسبة 80% ، مصرف الاسكان يخضع لمراقبة من مدققين عالميين ، ومصادر التمويل هي محلية وعربية ودولية".وختم:"انا اطبق النظام الاساسي لشروط اعطاء القرض السكني".