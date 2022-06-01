بعد تصعيده بالامس ضد بري.. ماذا قال السيد اليوم؟

غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: " لمّا تكون وحدك ببيتك ما بتفرق معك وممكن تواجه دُوَل، بس لمّا بتكون بنتك عندك بالبيت مولّدة من شهر، ما بيعود حدا كبير قدامك لا الزعران ولا الإله تبعهم…"

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جواب:

لمّا تكون وحدك ببيتك ما بتفرق معك

وممكن تواجه دُوَل،

بس لمّا بتكون بنتك عندك بالبيت مولّدة من شهر،

ما بيعود حدا كبير قدامك لا الزعران ولا الإله تبعهم… — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) June 1, 2022

وارفق السيد تغريدته الجديدة بفيلم فيديو يصور الهجوم الذي حصل امس على المبنى الذي يسكنه

وكان السيد قد غرّد صباحاً وكتب: مرقنا بالحرب ومحاولات الاغتيال، وعشنا الاعتقال ٤ سنوات، وتعرّضنا لعقوبات من برّا وطعن من جُوّا، وما تغيّرنا ولا تخلّينا ولا بعنا ولا إشترينا، مخلصين لأنفسنا وقناعاتنا ومستمرّين لأن الحياة وقفة عِزّ، لكن نصيحة: صغاركم صورة عن أخلاقكم، وإذا ولادك زعران، ستسقط معهم ولو كنت نبيّاً…