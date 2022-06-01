Advertisement

لبنان

بعد تصعيده بالامس ضد بري.. ماذا قال السيد اليوم؟

Lebanon 24
01-06-2022 | 03:02
A-
A+
Doc-P-958034-637896747996918192.jpg
Doc-P-958034-637896747996918192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: " لمّا تكون وحدك ببيتك ما بتفرق معك وممكن تواجه دُوَل، بس لمّا بتكون بنتك عندك بالبيت مولّدة من شهر، ما بيعود حدا كبير قدامك لا الزعران ولا الإله تبعهم…"
Advertisement
 
وارفق السيد تغريدته الجديدة بفيلم فيديو يصور الهجوم الذي حصل امس على المبنى الذي يسكنه
 
 
 
وكان السيد قد غرّد صباحاً وكتب: مرقنا بالحرب ومحاولات الاغتيال، وعشنا الاعتقال ٤ سنوات، وتعرّضنا لعقوبات من برّا وطعن من جُوّا، وما تغيّرنا ولا تخلّينا ولا بعنا ولا إشترينا، مخلصين لأنفسنا وقناعاتنا ومستمرّين لأن الحياة وقفة عِزّ، لكن نصيحة: صغاركم صورة عن أخلاقكم، وإذا ولادك زعران، ستسقط معهم ولو كنت نبيّاً…
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-06-01
05:00 | 2022-06-01
06:59 | 2022-06-01
10:03 | 2022-06-01
10:00 | 2022-06-01
09:31 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website