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لبنان

"مأساة" فعلية يعيشها النواب..ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2022 | 03:15
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كشفت جلسة مجلس النواب، يوم أمس، عن "مأساة" يعيشها النواب، أساسها عدم الإدراك لكيفية تفسيرِ "مواد الدستور".

ما حصلَ، أمس، بشأن انتخاب أمناء سر المجلس، كان بمثابة المشهدية التي كشفت عن تفسير كل جهة للدستور على هواها. وهنا، فإن هذا الأمر استوقف غالبية اللبنانيين التي وجدت أن "الكفاءة الدستورية والقانونية" منعدمة لدى عدد كبير من النواب.

وعن تفسير مادة انتخاب أمناء سر مجلس النواب، قال أحد النواب: "المادة واضحة وآلية الانتخاب صريحة، إلا أن المشكلة ارتبطت بالأعراف المتعلقة بطائفية المراكز في هيئة المكتب".

وعن الجلسة، قال النائب: "ماشي الحال".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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