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لبنان

انقلاب شاحنة امام قصر بري في المصيلح.. وزحمة سير في المحلة

Lebanon 24
01-06-2022 | 03:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب شاحنة وسط طريق المصيلح امام قصر الرئيس نبيه بري وزحمة سير خانقة في المحلة.
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بري

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