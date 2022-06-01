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لبنان

بلاغ هامّ من محافظ بيروت الى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-06-2022 | 03:16
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صدر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بلاغاً الى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص و اشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت حمل الرقم 4251/2022، وقد جاء فيه: 

انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث الناجم عن تشغيل مولدات الكهرباء الذي يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
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وبناءً على كتاب وزارة البيئة رقم 1026/ب تاريخ 11/4/2022 المتعلق بطلب تنفيذ الشروط المرتبطة بمراقبة تشغيل واستثمار المولدات.
 وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة،
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية السكنية أو خارجها، وجوب تزويد عادم المولد الكهربائي بنظام فعّال لمعالجة الملوثات الهوائية وإهراء مخروطي (Cyclone) لالتقاط الجزئيات، والعمل على صيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم مع الشركات المختصة وإبراز عقد الصيانة ذات الصلة للإدارة، وذلك لتأمين فعاليته والاحتراق الكامل للمشتقات النفطية، على أن يتم توصيل عادم المولد الكهربائي إلى أعلى البناء عند الإمكان.
وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخه تحت طائلة الملاحقة القانونية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط والختم بالشمع الأحمر عند الاقتضاء. 


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