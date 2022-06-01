مروان شربل: تاليف الحكومة سيبقى اسهل من انتخاب رئيس الجمهوية

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أكد الوزير السابق مروان شربل ان جلسة مجلس النواب بالامس شهدت بالشكل عملية ديمقراطية بامتياز للمرة الاولى، لكن في المضمون كان هناك تشتت واضح في التحالفات ظهرت في الارقام.واذ شدد على اهمية تشكيل حكومة سريعاً لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتمرير مشاريع القوانين العالقة، اعتبر ان تاليف الحكومة وبالرغم من صعوبته سيبقى اسهل من عملية انتخاب رئيس الجمهوية في ظل استمرار التشتت بين الكتل، محذراً من الفراغ.ولفت شربل الى ان الوضع سيبقى على حاله: لا كهرباء ولا بنى تحتية ولا حلول لازمة النفايات، اذا لم يتفق الجميع على الابتعاد عن السببين الرئيسيين لعدم نهوض البلاد وهما المحاصصة والشعبوية.