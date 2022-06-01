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لبنان

هل نحن مقبلون على مزيد من الأزمات؟

Lebanon 24
01-06-2022 | 03:26
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شدد الرئيس السابق لهيئة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث الى صوت كل لبنان، على ان الازمة النقدية في البلاد لا يمكن ان تحل عن طريق العروضات التي يجريها المصرف المركزي، متوقعاً المزيد من الارباك.
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وأكد حمود ان المصرف المركزي لا يمكنه لجم سعر صرف الدولار لان لبنان بحاجة الى الدولارات لاستيراد المواد الغذائية وغيرها، مرجحاً استمرار الازمة.
وعن المرحلة المقبلة، لفت حمود الى وجوب ادراك حقيقة الوضع الاقتصادي، وقال إن المطلوب هو المجيء بوزراء يتمتعون بالقدرة والمعرفة والخبرة، والاهم اليد النظيفة.
 
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