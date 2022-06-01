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لبنان

الصادق: ما حصل أمس كان متوقعا

Lebanon 24
01-06-2022 | 03:34
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أكد النائب وضاح الصادق أن الذي حصل أمس كان متوقعا مع وجود التحالف الثلاثي الذي يقاوم ويصارع لإبقاع سيطرته الكاملة على المجلس النيابي وعلى البلاد.
وأضاف في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 أن الهدف الأول كان بإحياء الديمقراطية بدل التوافق الذي كان يحصل سابقًا بالمحاصصة.
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وتعليقًا على ردة فعل بعض الناس الذين كانوا ينتظرون سقوط بري، أوضح الصادق أن فوزه كان متوقعا، ولكن النتيجة التي حصل عليها تثبت ان التغيير يمكن أن يحصل. أما في معركة نائب الرئيس، فقال: “فوجئنا ببعض النواب الذين لم يلتزموا بقرار الناس الذين انتخبوهم”.
وتابع مؤكدا انه في الجلسات المقبلة “سنقاتل حتى لا يتم توزيع الحصص مثل العادة ولدينا مرشحين مختصين مثل النقيب ملحم خلف وهو الأبرز لرئاسة لجنة العدل، وتمنى على النواب ان يكون لديهم نظرة تصحيحية لما ارتكب في الفترة الاخيرة.
 
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