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لبنان

الصايغ: لا يمكن بعد اليوم الحديث عن أغلبية ساحقة

Lebanon 24
01-06-2022 | 03:38
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أكد النائب سليم الصايغ أن التاريخ أثبت أن الوظائف الأخرى في مكتب المجلس النيابي هي وظائف معنوية أكثر مما هي وظائف سياسية فعلية، إذ بوجود بري في المجلس لا يوجد دور آخر لأحد.
وتابع في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 أن التجربة الأولى للنواب أثبتت أن هناك سوء تنسيق بينهم، بالوقت الذي توجد فيه كتل نيابية متفقة مع بعضها، وانتخاب بري لم يكن ليحصل لولا دعم التيار الوطني الحر المباشر فالمطلوب كان الا يخسر وألا يربح بأصوات كبيرة.
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وأضاف أن هناك بعض النواب محسوبين على التغييريين لديهم علاقة مباشرة مع الياس بو صعب، ما يدل على أن هناك حسابات شخصية تتغلب على الحسابات السياسية.
وعن النتائج، أشار الى انه لا يمكن بعد اليوم الحديث عن أغلبية ساحقة وصلبة ولا يمكن الحديث عن أقلية مغلوب على أمرها.
 
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