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لبنان

القاضية عون: هل الهدف الانتقام من غادة عون وحماية المصارف؟

Lebanon 24
01-06-2022 | 03:38
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غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على تويتر: "صباح الخير يا احبة: متابعة الجردة في القضاء كما وعدتكم :يا حضرة رئيس التفتيش هل احلت غسان عويدات على  التأديب بعدما خالف الماد 12 أ.م.ج. ووزع الاعمال في دائرتي محلي؟. ام الهدف فقط كما يريد الرئيس الاول الانتقام من غادة عون واحالتها على التأديب لسحب الملفات منها، وحماية سلامة والمصارف".
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