القاضية عون: هل الهدف الانتقام من غادة عون وحماية المصارف؟

صباح الخير يا احبة:متابعة الجردة في القضاء كما وعدتكم:يا حضرة رئيس التفتيش هل احلت غسان عويدات الى التأديب بعدما خالف الماد ١٢ أ.م.ج.ووزع الاعمال في دائرتي محلي.ام الهدف فقط كما يريد الرئيس الاول الانتقام من غادة عون واحالتها الى التأديب لسحب الملفات منها وحماية سلامة والمصارف
— Ghada Aoun (@ghadaaoun4) June 1, 2022
صباح الخير يا احبة:متابعة الجردة في القضاء كما وعدتكم:يا حضرة رئيس التفتيش هل احلت غسان عويدات الى التأديب بعدما خالف الماد ١٢ أ.م.ج.ووزع الاعمال في دائرتي محلي.ام الهدف فقط كما يريد الرئيس الاول الانتقام من غادة عون واحالتها الى التأديب لسحب الملفات منها وحماية سلامة والمصارف