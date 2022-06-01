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لبنان

أرقام سيارات مميزة للبيع في المزاد العلني

Lebanon 24
01-06-2022 | 03:47
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طرحت وزارة الداخلية والبلديات، أرقام لوحات آليات مميزة مصنفة ضمن الفئات (4.1 – 5.1 – 6.1) للبيع في المزاد العلني.

وأعلن رئيس لجنة عن حصول المزادات العلنية لبيع أرقام لوحات الآليات المميزة العقيد مروان الرافعي الأرقام المميزة، وتجدونها في الصورة أدناه.
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