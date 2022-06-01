تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 2 و 3 / 6 / 2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ــ حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة".

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