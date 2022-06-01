حريق في كنيسة مار جاورجيوس في برج الملوك (صورة)

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شب حريق صباح اليوم في كنيسة مار جاورجيوس للروم الارثوذكس في برج الملوك اتى على عدد من محتويات الكنيسة وايقونات، وعلى الفور حضرت سيارات الدفاع المدني من مركزي القليعة وجديدة مرجعيون وعملت على اخماد النيران .كما قام مخفر برج الملوك بفتح تحقيق بالحادثة للتأكد من عدم وجود اي عمل تخريبي.وقال رئيس البلدية ايلي سليمان ان "الاضرار اقتصرت على الماديات، ونشكر الله ان الحريق تمت السيطرة عليه بالوقت المناسب قبل ان تلتهم النيران الكنيسة بالكامل، وحسب ما تبين حتى الان ان سبب الحريق ماس كهربائي".