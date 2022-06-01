الجميل التقى سفير باكستان في لبنان

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر في زيارة تعارف .اللقاء حضره مدير مكتب الجميل برونو عطيّه وجرى في خلاله بحث آخر المستجدات.