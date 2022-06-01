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لبنان

الجميل التقى سفير باكستان في لبنان

Lebanon 24
01-06-2022 | 05:30
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر في زيارة تعارف .
اللقاء حضره مدير مكتب الجميل برونو عطيّه وجرى في خلاله بحث آخر المستجدات. 
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