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لبنان

أحد العمال يتعرض لحادث صدم داحل نقف شكا (صورة)

Lebanon 24
01-06-2022 | 06:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض احد عمال "جمعية مرعي" لحادث صدم  داخل نفق شكا بإتجاه بيروت مما ادى الى اصابته بقدمه، وذلك اثناء قيام عمال الجمعية بتنظيف واضاءه النفق.

 والعمل جار من قبل الصليب الاحمر اللبناني على اسعافه ونقله الى أحد مستشفيات المنطقة.
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