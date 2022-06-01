Advertisement

لبنان

أُوقف بالجرم المشهود بعد انتحاله صفة أمنيّة... وهذا ما كان يقوم به في الرملة البيضاء!

Lebanon 24
01-06-2022 | 06:20
A-
A+
Doc-P-958102-637896866282184713.jpg
Doc-P-958102-637896866282184713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت لمكافحة عمليات السّلب والنّشل ضِمن مختلف مناطق العاصمة.
Advertisement

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى دورياتها، بتاريخ 23-5-2022، من توقيف أحد المشبه فيهم، بالجرم المشهود، في أثناء قيامه بنشل هاتف أحد المواطنين من داخل سيارته، منتحلاً صفة أمنية في محلّة الرملة البيضاء. وقد تبيّن أنّه يدعى:

م. ظ. (من مواليد عام 1986، فلسطيني حسب أقواله) بحقه خلاصتَي حكم.
بتفتيشه، عُثر بحوزته على بطاقة عسكرية، ورخصة حمل سلاح، وترخيص تجوّل، كلّها عائدة لعنصرٍ في أحد الأجهزة العسكرية، كان قد سلبها منه، بقوة السّلاح، في وقتٍ سابق بالقرب من محلّة السّفارة الكويتية. أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-06-01
05:00 | 2022-06-01
06:59 | 2022-06-01
10:03 | 2022-06-01
10:00 | 2022-06-01
09:31 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website