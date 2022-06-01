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لبنان

وزير الخارجية التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والسفير الياباني

Lebanon 24
01-06-2022 | 06:32
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا التي هنأت لبنان  على انجازه  العملية الانتخابية بشكل عام واقتراع المغتربين في الخارج  ، وكذلك على الجو الديمقراطي الذي ساد جلسة مجلس النواب يوم امس .
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وتم البحث في زيارة الوزير بوحبيب الى واشنطن ونيويورك وبروكسل ،وفي  المرحلة المقبلة لجهة تشكيل الحكومة الجديدة والإصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكذلك أزمة النزوح السوري .
سفير اليابان

 كما التقى الوزير بو حبيب سفير اليابان لدى لبنان أوكوبو تاكيشي الذي  هنأه ايضا  بانجاز العملية الانتخابية للبنانيين في الخارج، و تم البحث  خلال اللقاء في كيفية دعم اليابان للإدارات العامة والوزارات.
 
وإستقبل بو حبيب، سفير قبرص  بانايوتيس كيرياكو Panayiotis Kyriacou للإستيضاح حول التمارين العسكرية المشتركة مع اسرائيل، معترضًا على ما ورد في الإعلام الإسرائيلي على أنّها موجّهة ضدّ لبنان.
ونفى السفير القبرصي هذا الأمر جملةً وتفصيلاً مشيرًا إلى أنّ هدف هذه التمارين هو لتدريب الحرس الحدودي للدفاع عن الجزيرة القبرصية، واضاف أنّ وزارة الدفاع القبرصية ستُصدر بيانًا توضيحيًا حول هذا الشأن غدًا بعد إنتهاء هذه التمارين العسكرية.
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