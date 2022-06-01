Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة... اندلاع حريق وتخوف من امتداد النيران

Lebanon 24
01-06-2022 | 06:37
A-
A+
Doc-P-958109-637896877037496116.jpg
Doc-P-958109-637896877037496116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوية "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل ارض تحتوي على اعشاب وقصب في منطقة "الضم والفرز" في طرابلس.
 
وامتدت النيران بسرعة، ما أدى الى تخوف من ان تطال المنازل والسيارات.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
حريقٌ كبير في طرابلس.. وفرق الإطفاء تُسيطر عليه (صور)
lebanon 24
01/06/2022 17:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
فوج اطفاء طرابلس يعمل على اخماد حريق منزل في الميناء
lebanon 24
01/06/2022 17:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق داخل مستشفى في طرابلس وإخلاء الطبقة التاسعة من المرضى
lebanon 24
01/06/2022 17:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر فوج إطفاء طرابلس يعملون على إخماد حريق شقة سكنية في محلة شارع الثقافة في طرابلس ، فيما لم يفد عن سقوط إصابات والأضرار اقتصرت على الماديات
lebanon 24
01/06/2022 17:29:57 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-06-01
05:00 | 2022-06-01
06:59 | 2022-06-01
10:03 | 2022-06-01
10:00 | 2022-06-01
09:31 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website