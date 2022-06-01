في هذه المنطقة... اندلاع حريق وتخوف من امتداد النيران

أفادت مندوية "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل ارض تحتوي على اعشاب وقصب في منطقة "الضم والفرز" في طرابلس.

وامتدت النيران بسرعة، ما أدى الى تخوف من ان تطال المنازل والسيارات.