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لبنان

بعد التداول بخبر عن بيع دجاج نافق في الاسواق... ماذا قالت وزارة الزراعة؟

Lebanon 24
01-06-2022 | 06:47
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أعلنت وزارة الزراعة في بيان ان "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر مزعوم عن وجود مرض يؤدي لنفوق الدجاج، ويتم بيع هذا الدجاج النافق في الاسواق، وبعد متابعة حثيثة من المديرية المختصة، تؤكد الوزارة عدم صحة الخبر حيث انه لم تسجل اي شكوى حول هذا الأمر". 
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واهابت  بالمواطنين ووسائل الاعلام "توخي الدقة حرصا على هذا القطاع الرائد في لبنان والتي تعتاش منه الاف العائلات".

واشارت الى ان "مصالح الوزارة الإقليمية في المحافظات ومراكزها الزراعية الأربعين المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية جاهزة لتقديم اي مساعدة او مشورة تتعلق بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".
 
 
 

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